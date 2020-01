Flamengo deve receber a última parcela da venda de Lucas Paquetá nesta quarta

Rio - Depois de investir mais de R$ 300 milhões em contratações nas últimas duas temporadas, o Flamengo segue atrás de reforços para 2020 e mantém negociações por Pedro, da Fiorentina, Michael, do Goiás, e Gabigol, da Inter de Milão. Entre vários outros fatores, as vendas de Garotos do Ninho explicam a capacidade de investimento do clube, que, na próxima quarta, deve receber a última parcela do Milan pela negociação envolvendo Lucas Paquetá, em 2018.



A venda de Lucas Paquetá foi acertada pelos clubes em 9 outubro de 2018. O Milan, da Itália, desembolsou 5 milhões de euros após Lucas Paquetá ter sido aprovado nos exames médicos, 15 milhões de euros em 3 de janeiro de 2019 - quando a transferência foi efetivada no International Transfer Matching System (TMS) - e outros 10 milhões de euros em 15 de julho de 2019.



A ultima parcela tem data prevista em 15 de janeiro de 2020, na quarta-feira, completando o montante de 35 milhões de euros - R$ 150 milhões segundo a cotação da época da assinatura do contrato. O pagamento está previsto no demonstrativo financeiro do clube da Gávea. Como detinha 70% dos direitos econômicos do Paquetá na época, o Flamengo ficará com R$ 105 milhões. A



Lucas Paquetá foi apenas um dos jovens formados no Ninho do Urubu e vendido por quantias milionárias pelo Flamengo nos últimos anos. A lista é extensa - Vinícius Jr, Felipe Vizeu, Jean Lucas, Léo Duarte... - e tem tudo para ganhar mais um nome em breve, com a concretização da transferência de Reinier para o Real Madrid, que deve render ao clube 35 milhões de euros.