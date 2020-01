Red Bull Bragantino procura empresários de Yuri Cesar, do Flamengo, propõe empréstimo, mas agentes recusam

O Red Bull Bragantino está no mercado em busca de reforços para a temporada e tentou a contratação de Yuri Cesar, do Flamengo, para a disputa do Campeonato Paulista. A diretoria entrou em contato representantes do atacante rubro-negro e propuseram empréstimo, mas os agentes do jogador acham melhor ele disputar o Campeonato Carioca para ganhar visibilidade com a camisa do Flamengo.

Yuri Cesar se destacou no último ano pelo time sub-20 do Flamengo e chega ao elenco profissional com moral e respaldo para ser titular neste início de Carioca. Mauricio Souza, técnico do time no período em que Jorge Jesus estiver ausente, conhece bem o jogador de 19 anos e deve escalá-lo de titular.

Em recente entrevista ao jornal O Dia, Yuri Cesar disse que o maior sonho é jogar com a camisa do Flamengo no Maracanã lotado. O primeiro jogo do Rubro-Negro na Taça Guanabara será no dia 18 de janeiro, ainda sem adversário definido.