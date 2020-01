Braz comenta possível saída de atacante do elenco: 'Tem mais um ano de contrato'

Rio - Com elenco recheado na parte ofensiva, e contando as prováveis peças que podem chegar, como Michael e Pedro, o Flamengo estuda emprestar alguns atletas que podem perder espaço na temporada. Especulado no Coritiba, o colombiano Orlando Berrío deve ficar na equipe, pelo menos é o que garantiu o vice-presidente de futebol, Marcos Braz.



"É jogador do Flamengo, duas vezes campeão da Libertadores e da Seleção Colombiana. Tem mais um ano de contrato", afirmou o dirigente.



Berrío chegou ao clube carioca em 2017, logo após ser campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional. No Flamengo, o atacante conquistou mais um título da Libertadores além de um Brasileirão e dois Campeonatos Cariocas. O colombiano atuou por 80 jogos e marcou sete gols.