Reinier fará exames médicos no próximo sábado para assinar com o Real Madrid

Rio - O Real Madrid deu mais um passo para concretizar a contratação de Reinier, do Flamengo. O clube espanhol enviou representantes ao Brasil para realizar os médicos no meia para que ele fique apto a assinar o contrato que terá validade até o meio de 2026.



Os exames médicos estão marcados para acontecer no próximo sábado, na Granja Comary, onde Reinier está com a Seleção Pré-Olímpica. Após ser aprovado nos testes, o meia fechará com o Real Madrid. O anúncio só será feito após o jogador completar 18 anos, no próximo dia 19 de janeiro.



O projeto apresentado pelo Real Madrid à família de Reinier prevê que o jogador viaje para a Espanha após a disputa do Pré-Olímpico e fique, pelo menos, seis meses treinando na equipe B. Depois, ele poderá começar a participar das atividades da equipe principal.



Reinier tem 17 anos e foi promovido ao time profissional do Flamengo em 2019. Se destacou na reta final da temporada, com gols decisivos. Em novembro, ele renovou o contrato até 2024 e reduziu a multa rescisória para 30 milhões, cerca de 138 milhões de reais, montante que será pago pelo Real Madrid.