Flamengo teria tentado empréstimo de Lucas Paquetá para 2020, diz veículo italiano

Rio - Buscando reforçar seu elenco para 2020, o Flamengo foi em busca de um velho conhecido da torcida. De acordo com a "Rádio Rossonera", o Rubro-Negro tentou a contratação de seu ex-jogador por empréstimo. Porém, o Milan não se mostrou disposto a liberá-lo.

Segundo a publicação, o Milan só aceita negociar o brasileiro em definitivo. A intenção é recuperar o investimento de 35 milhões de euros feito em sua contratação.

Paquetá se despediu do Flamengo em dezembro de 2018. Com a camisa rubro-negra, disputou 96 jogos, marcou 18 gols e caiu nas graças da torcida, se tornando uma das principais peças do time.