Flamengo se acerta com agente e fecha contratação de Michael, revelação do Brasileirão

Rio - O Flamengo resolveu as últimas pendências para a contratação do atacante Michael, do Goiás. O clube se acertou nesta sexta-feira com o empresário do jogador, Eduardo Maluf, e deve fazer o anuncio em breve.

O Rubro-Negro já havia entrado em acordo com o Goiás, mas a pendência com o representante do atleta ainda travava as negociações.

Revelação do último Brasileirão, Michael foi um dos destaques do torneio com nove gols em 35 jogos. O atacante será o terceiro reforço da equipe carioca, que já fechou com Pedro Rocha, ex-Cruzeiro, e Gustavo Henrique, do Santos.