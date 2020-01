Zico exalta qualidade de titular do Flamengo: 'Teria levado para a última Copa do Mundo'

Rio - Contratado no meio de 2019 para assumir a titularidade da lateral-direita do Flamengo, Rafinha ganhou elogios do maior ídolo da história do clube. Em entrevista ao canal 'Partidazo', Zico exaltou a qualidade do ex-jogador do Bayern de Munique. O Galinho chegou a afirmar que levaria o camisa 13 para a última Copa do Mundo na Rússia.



"Ao meu ver ele foi preterido algumas vezes. Mesmo quando estava no Bayern ele já deveria estar na Seleção. Ele tem muito mais qualidade e é um cara vencedor, conquistou tudo. Ele seria muito importante na Seleção há três, quatro anos, mais do que hoje até. Eu teria levado o Rafinha na última Copa do Mundo. O Fagner é o jogador de confiança do Tite, mas não unanimidade. Tem suas qualidades, mas tem seus limites. Depois de Daniel Alves, só o Rafinha", analisou Zico.



Revelado pelo Coritiba, Rafinha deixou o Brasil após duas temporadas como profissional e se juntou ao Schalke 04, onde atuou por cinco temporadas. Depois de um ano no Genoa-ITA, onde jogou por oito temporadas, conquistando inúmeros títulos, incluindo uma Champions League, sete Bundesligas e um Mundial de Clubes.