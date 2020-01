Empresário fala sobre negociações com o Flamengo e afirma: 'Michael realizará um sonho'

Rio - A novela acabou. O Flamengo, enfim, definiu os últimos detalhes e acertou a contratação do atacante Michael, do Goiás. Em contato com a reportagem do Jornal O Dia, Eduardo Maluf, empresário do atleta, falou sobre o desfecho da negociação, que vinha se arrastando ao longo dos últimos dias, e a expectativa do jogador.

"A questão não era ceder. A gente abriu mão (de 5%) para Michael realizar um sonho. É um sonho sendo realizado", disse o agente.

O Flamengo desembolsará 7,5 milhões de euros por 80% dos direitos do atacante. O Goiás vendeu seus 75% e o jogador aceitou ceder outros 5%. O Goianesia manteve seus 5% e outros 15% ainda pertencem ao atleta.

Revelação do último Brasileirão, Michael foi um dos destaques do torneio com nove gols em 35 jogos. O atacante será o terceiro reforço da equipe carioca, que já fechou com Pedro Rocha, ex-Cruzeiro, e Gustavo Henrique, do Santos.