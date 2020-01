Cerro Porteño demonstra interesse em atacante do Flamengo, afirma TV

Rio - Se o Flamengo segue se movimentando no mercado em busca de reforços, também pode perder atletas neste início de ano. De acordo com a 'Fox Sports' da Argentina, o Cerro Porteño está interessado na contratação do atacante Orlando Berrío. Em entrevista à rádio 'Cardinal Deportivo, o vice-presidente do clube paraguaio, Juan José Zapag afirmou que já está em conversas com o Flamengo.



“Há algumas conversas iniciais e estamos fazendo esforço para ter o jogador do Flamengo. Queremos ver se pode prosperar, apesar de que Berrío manifestou interesse em permanecer no clube ou se transferir ao futebol europeu, algo que me parece lógico”, afirmou o dirigente do San Ciclón.



Campeão da Libertadores em 2016 pelo Atlético Nacional, Berrío foi contratado no início de 2017 pelo clube carioca. O atacante colombiano sete gols em 80 partidas pelo Rubro-negro e conquistou dois Campeonatos Cariocas, um Brasileirão e uma Libertadores.