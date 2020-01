Rivaldo classifica valor da venda de Reinier ao Real Madrid como 'uma barganha'

Rio - Campeão Mundial em 2002 com a Seleção Brasileira e com passagem por grandes clubes do futebol mundial, Rivaldo deu uma opinião polêmica sobre a venda do jovem Reinier do Flamengo ao Real Madrid. Em entrevista ao site 'Betfair', da qual é embaixador, o ex-jogador classificou o valor de 30 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões) como 'barganha'.



"Jorge Jesus, seu treinador, disse que vender Reinier por este preço é vendê-lo muito barato, e creio que ele tenha razão. Um jovem brasileiro de tanto potencial não pode abandonar o Flamengo por este preço tão baixo. Reinier é o melhor jogador do país e não só por sua qualidade, mas também porque foi parte do elenco campeão brasileiro e campeão da Libertadores com o Flamengo na última temporada", disse Rivaldo, que emendou:



"É uma cifra baixa, na minha opinião. Pelo que foi visto dele na temporada e levando em conta os preços do mercado, será uma grande contratação para o time de Zidane se Reinier realmente acertar com o Real por 30 milhões de euros. Uma barganha.", encerrou o ex-atleta de 47 anos.