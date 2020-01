Fla se reforça e vê os rivais tentarem driblar a crise

Antes de a bola começar a rolar, os quatro grandes do Rio têm movimentado a janela de transferências no mercado da bola. Enquanto o Flamengo mantém boa parte do elenco e fortalece o banco de reservas, Botafogo, Fluminense e Vasco tentam driblar a crise financeira para sonhar com uma temporada de conquistas.

Único com 'bala na agulha', o Rubro-Negro prioriza a manutenção da equipe que faturou a Tríplice Coroa (Carioca, Brasileiro e Libertadores) em 2019. Até agora, a situação mais complicada é a de Gabigol. A diretoria já tem um acordo com a Inter de Milão para a compra dos seus direitos, mas ele aguarda novas propostas para definir o futuro.

Entre as caras novas, Pedro Rocha, Gustavo Henrique, Michael e Thiago Maia, este contratado ontem, chegam com o status de reservas de luxo. Pedro também podem se juntar à lista. Já Thiago, ex-Naútico, reforçará o time sub-20.

Sem poder se dar ao luxo de investir alto, o Fluminense priorizou a renovação com peças importantes, casos de Gilberto, Evanilson, Nino e Yuri. Mas perdeu Allan, Caio, Daniel e Yony. Na hora de contratar, o Tricolor apostou na mescla de jovens apostas (Caio Paulista, Yago e Felippe Cardoso) com jogadores experientes (Hudson, Egídio e Henrique), além de olhar para o mercado sul-americano.

Na tentativa de viabilizar o projeto de clube-empresa, o Botafogo aposta na criatividade e segue à risca a política de austeridade financeira. Rescindiu com atletas de altos salários, como Diego Souza e Léo Valencia, e negociou a redução nos vencimentos de Cícero. O Glorioso é o clube que mais se reforçou no Rio: são sete novidades, a maioria vindo da Série B do Brasileiro, com destaque para o atacante Pedro Raul, ex-Atlético-GO.

O Vasco, com salários atrasados, sofre para repor as 13 baixas no elenco, como Richard e Rossi. Por enquanto, o argentino Germán Cano é a única contratação, mas não pôde ser regularizado por causa de uma decisão judicial que impede o clube de registrar novos atletas na CBF. O sonho de consumo é o retorno do zagueiro Dedé, que busca a rescisão com o Cruzeiro.

A prioridade da diretoria, porém, é quitar os salários atrasados de jogadores e funcionários. Esse é um dos empecilhos na renovação do colombiano Guarín, que espera receber os vencimentos para seguir com as negociações.