Jesus define 'objetivo número um' do Flamengo em 2020: 'Ser campeão do mundo'

Rio - Ainda curtindo as férias em Portugal, Jorge Jesus já começou a projetar 2020 para o Flamengo. Em entrevista ao jornal espanhol "Marca", o português falou sobre as expectativas e definiu a principal meta do Rubro-Negro neste ano.

"O Flamengo não me fez nenhuma proposta para seguir, tenho contrato até maio. As equipes brasileiras têm uma oportunidade única nesta temporada, porque a final da Libertadores será no Maracanã, neste ano. E o objetivo do Flamengo no momento, depois de ganhar tudo, é bater suas próprias marcas. O que falta conseguir? Ser campeão do mundo, esse é o objetivo número um do Flamengo na temporada", disse Jesus.

No fim do ano passado, o Flamengo conseguiu chegar à final do Mundial de Clubes e fez um bom jogo, mas acabou derrotado pelo Liverpool com um gol na prorrogação.