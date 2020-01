Dirigente do Goiás, sobre venda de Michael ao Flamengo: 'Muito barato. Estou chateado'

Rio - Os números milionários envolvidos na negociação do Flamengo para contratar Michael junto ao Goiás parece não ter agradado a todos. Em entrevista à rádio "Sagres",o presidente do Conselho Deliberativo do Esmeraldino, Hailé Pinheiro, se disse triste com os valores da transação.

"Com muita tristeza, foi muito barato, fiquei muito chateado. A negociação conduzida de maneira correta, mas o preço que foi estipulado na cláusula foi errado. Estou inconformado. O Michael tem que seguir a vida dele, segue em frente. Vamos fabricar outro", disse o dirigente.

Para ficar com 80% do passe de Michael, o Flamengo desembolsou cerca de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões). É a quarta maior contratação rubro-negra na história.