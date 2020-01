Revelação do Flamengo teria recebido proposta de clube português

Rio - Revelado nas categorias de base do Flamengo, o atacante Lucas Silva pode deixar o clube. De acordo com o portal "Coluna do Fla", o Gil Vicente, de Portugal, tem interesse no jogador e já chegou a fazer uma proposta.

Segundo a publicação, a intenção do clube português é contar com o atacante por empréstimo de um ano. Uma reunião entre as partes aconteceu no último sábado para acertar os detalhes.

Em 2019, Lucas Silva recebeu algumas oportunidades de Jorge Jesus, mas não conseguiu corresponder. Foram 19 jogos na temporada e nenhum gol marcado.