Alvo do Flamengo, Pedro não é relacionado para partida da Fiorentina

Rio - Na mira do Flamengo, o atacante Pedro está cada vez mais sem espaço na Fiorentina. O jogador sequer foi relacionado para a partida da Viola neste domingo, diante do SPAL, em Florença.

Desde que chegou à Itália, em setembro, Pedro foi pouco aproveitado. O atacante coleciona apenas 59 minutos em campo e nenhum gol marcado pela equipe italiana, que deseja negociá-lo.

No Flamengo, a negociação para contar com Pedro é vista com otimismo. No entanto, o Grêmio também tem interesse no atleta e pode ser um obstáculo.