Zico comenta ida de Reinier ao Real Madrid: 'Vai ser difícil ter oportunidade lá'

Rio - O meia Reinier, de 17 anos, será vendido pelo Flamengo ao Real Madrid, da Espanha. O anúncio oficial da contratação aguarda o jovem completar a maioridade, o que acontece no próximo dia 19. Formado no Ninho do Urubu, o atleta fez seu primeiro ano entre os profissionais em 2019, tendo boas atuações com Jorge Jesus, mas o planejamento do clube merengue é utilizá-lo, neste primeiro semestre, no Real Madrid Castilla, o time B dos Galáticos.



Ídolo histórico do Flamengo, Zico contestou a decisão, mostrando preocupação com o lado psicológico do Garoto do Ninho em entrevista ao canal "Partidazo".



"Mais um revelado lá (no Ninho), né? Acho que vai ser muito difícil aparecer oportunidade e sequência lá. E você é acostumado a jogar grandes jogos, grandes competições e de repente vai para um time B sem atrativo. Não é a mesma coisa. Você acaba perdendo o psicológico. Uma coisa é você chegar lá sem ser conhecido e outra coisa é chegar no topo e cair para um time B", disse.



O estafe de Reinier, por outro lado, vê a experiência no Real Madrid Castilla como fundamental para a adaptação do jogador ao novo clube e país. Será o mesmo caminho feito por Vinícius Júnior e Rodrygo no clube recentemente.



Reinier será negociado com o Real Madrid por 35 milhões de euros, cerca de R$ 150 milhões. Atualmente, o jogador está a serviço da Seleção Brasileira Sub-23, que disputa, entre janeiro e fevereiro, o Pré-Olímpico dos Jogos de Tóquio-2020.



Na última semana, Reinier realizou exames médicos e clínicos na Granja Comary, em Teresópolis, acompanhado por profissionais do Real Madrid.