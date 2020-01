Mauro Cezar critica postura de Jesus em venda de Reinier: 'Reação muito estranha'

Rio - O comentarista da ESPN Mauro Cezar Pereira discordou da posição de Jorge Jesus em relação à venda de Reinier. Em seu canal no youtube, o jornalista afirmou que o treinador errou ao comparar a realidade do Brasil com Portugal.

"Achei muito estranha essa reação do Jorge Jesus, pois na realidade essa é a situação do futebol brasileiro. Ele comparou com o Benfica, mas o time fica em Portugal, que fica na Europa. Jogador que atua no Benfica já está no mercado europeu e vale muito mais do que o que joga na América do Sul. Funciona dessa maneira. Achei a crítica totalmente fora da realidade. O Cuéllar, por exemplo, foi vendido por cerca de oito milhões de euros e ninguém pagaria mais do que isso. Acho que as vendas foram boas dentro daquilo que se pode fazer", declarou Mauro.

Em entrevista recente, Jesus criticou os números da venda de Reinier. Segundo ele, um jogador desse nível não pode ser vendido por "apenas" 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões).