'O desejo de Pedro é jogar no Flamengo', garante comentarista

Rio - O atacante Pedro tem despertado o interesse de Flamengo e Grêmio. No entanto, de acordo com o comentarista Fábio Azevedo, do Fox Sports, a preferência do jogador é vestir a camisa rubro-negra em 2020.

"Flamengo está fazendo certo, tem dinheiro, tem recurso. tá pesando em toda negociação o desejo dos atletas. Foi assim com o Michael e pode ser assim com o Pedro, até onde eu sei, o desejo dele é jogar no Flamengo", declarou o jornalista durante o programa "Mercado Fox".



Pedro está cada vez mais sem espaço na Fiorentina. Com apenas 59 minutos jogados pelo clube, ele ficou fora da lista de jogadores relacionados para a partida da Viola neste domingo, contra o SPAL, pelo Campeonato Italiano.