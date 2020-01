Pedro Rocha será apresentado como reforço do Flamengo nesta segunda-feira

Rio - A semana do Flamengo começará com novidades. Nesta segunda-feira, Pedro Rocha será oficialmente apresentado como reforço para o ataque em 2020 e Gustavo Henrique é aguardado no Ninho do Urubu pela primeira vez após a liberação do Santos - clube com o qual tinha contrato até o dia 31 de janeiro.



Pedro Rocha já conheceu as instalações do CT no Flamengo na última terça-feira e passará a trabalhar sob o comando de Maurício Souza nesta segunda. Assim como Gustavo Henrique, o atacante fica à disposição do técnico para a Taça Guanabara, cabendo ao técnico a decisão de utilizar a dupla no turno do Estadual. O grupo principal se apresenta no próximo dia 27 no Ninho do Urubu.



A direção do clube ainda espera avançar em outras negociações nos próximos dias. É o caso de Pedro, da Fiorentina. O jovem centroavante, pelo qual o Flamengo já oficializou proposta pelo empréstimo até o final deste ano, não foi relacionado para a partida do time italiano neste fim de semana, contra o Spal.



Já por Michael e Thiago Maia, restam os anúncios oficiais. Os acertos pelo atacante, destaque do Goiás em 2019, e pelo volante, sem espaço no Lille, avançaram nos últimos dias e os atletas já são aguardados no Rio de Janeiro.



A tratativa pela compra e permanência de Gabriel Barbosa segue e, como Marcos Braz e Bruno Spindel - VP e diretor de futebol, respectivamente - falaram à imprensa, é uma negociação que exige "paciência" das partes.