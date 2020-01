Gabigol estaria na mira do Barcelona, afirma jornal

Espanha - Com lesão grave no Joelho, Luis Suárez desfalcará o Barcelona por um longo período. Desta forma, de acordo com o jornal espanhol "Mundo Desportivo", o atacante Gabigol teria entrado na mira do clube catalão.

O periódico afirma que umas das peças fundamentais para o Flamengo na última temporada é visto como uma opção, visto que o clube não pode gastar muito no mercado. Além disso, o Barça pode usar Arturo Vidal como moeda de troca para a Inter de Milão, detentora dos direitos econômicos de Gabriel Barbosa.

Além dele, os atacantes argentinos Lautaro Martínez, que também pertence à Inter de Milão e Chimy Ávila, que defende o Osasuna, da Espanha, são estudados. Outra opção mais econômica é a contratação de Christian Stuani, que já esteve perto de fechar com o Barcelona no ano passado.