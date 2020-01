Jorge Jesus e familiares aparecem cantando música do Flamengo em vídeo

Portugal - O treinador Jorge Jesus segue curtindo a pausa do futebol brasileiro com familiares em Portugal. Pelo Instagram, o Mister compartilhou um vídeo onde os familiares dele aparecem cantando a canção que marcou as conquistas em 2019.



A música "Em dezembro de 81" foi cantada no melhor estilo lusitano. Desde a final do Mundial de Clubes, ele seguiu para o Velo Continente, mas o carinho dos brasileiros ainda parece próximo. Em 2019, o treinador venceu com o elenco o Brasileirão e a Copa Libertadores, além do vice no Mundial de Clubes.️

Férias quase acabando! Depois de uma temporada grandiosa, aproveitando todo o tempo que ainda tenho por aqui em Portugal para curtir os amigos e a família! Daqui a pouco é hora de se despedir para fazer uma temporada ainda maior!- disse Jorge Jesus, de 65 anos.

Familiares de Jorge Jesus, em Portugal, cantam 'Em dezembro de 81' no melhor estilo 'sotaque lusitano' pic.twitter.com/cspw4HGyC2