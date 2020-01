Macaé ajeita os últimos detalhes para anunciar Maracanã como palco do jogo contra o Flamengo

Rio - Apesar de não ser mandante, a estreia do Flamengo contra o Macaé está muito próxima de ser confirmada para o Maracanã. O jogo que marca a abertura da primeira rodada da Taça Guanabara acontece no próximo sábado, às 16h.

Um dos promovidos da fase preliminar do Estadual, a equipe do Norte Fluminense está em busca do acerto com o rubro-negro pelo uso do estádio. O clube pretende sacramentar o palco da partida até o fim do dia desta segunda-feira.

Conforme apurado pelo Jornal O Dia, atualmente, o Macaé não possui um plano B caso não ocorra o acerto com a Ferj para que a estreia aconteça no Maracanã. Segundo a assessoria de comunicação do clube, o Maracanã foi sugerido pela federação para ser uma das opções antes de se classificar para a fase final do Carioca devido ao curto prazo.

Apesar do Flamengo não utilizar força máxima no Campeonato Carioca, o clube enxerga com bons olhos a mescla entre os atletas mais jovens e os recém-contratados. Além disso, contar com o Maracanã é opção interessante para os clubes em termos de bilheteria.

No último domingo, o time alternativo do Flamengo realizou um jogo-treino contra o Boavista e venceu por 1 a 0, gol de Lucas Silva. A escalação inicial teve: Gabriel Batista, João Lucas, Dantas, Rafael Santos e Ramon; Vinicius, Hugo Moura, Yuri César e Luiz Henrique; Lucas Silva e Vítor Gabriel.