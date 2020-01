'O desejo de Pedro é jogar no Flamengo', revela comentarista da Fox Sports

"Flamengo está fazendo certo, tem dinheiro, tem recurso. Está pesando em toda a negociação, o desejo dos atletas. Foi assim com o Michael e pode ser assim com o Pedro. Até onde eu sei, o desejo dele é jogar no Flamengo", afirmou o jornalista.



Com pouco espaço no time italiano, Pedro espera buscar novas oportunidades de atuar em 2020. O time rubro-negro espera aproveitar essa necessidade para encaminhar o empréstimo do atleta, de 22 anos, principalmente após o vínculo de Gabigol se encerrar com o time carioca, no fim de dezembro.