Gigante inglês procura Flamengo por Gerson, mas se assusta com valores do meia

Rio - Ativo no mercado em busca de novos reforços, o Flamengo também procura manter seus grandes talentos no elenco. De acordo com o 'SporTV', o clube carioca foi procurado pelo Tottenham pelo meio-campista Gerson, mas os valores do jogador assustaram os ingleses. Segundo o veículo, o Flamengo informou aos Spurs que só negociaria o jovem por 70 milhões de euros (cerca de R$ 322 milhões).



Gerson se destacou na última temporada pelo Flamengo e foi peça-chave no esquema de Jorge Jesus, que levou o Flamengo ao títulos do Brasileirão e Libertadores. Revelado pelo Fluminense, o volante foi comprado pela Roma e emprestado à Fiorentina na última temporada europeia. Pelo clube carioca, Gerson jogou 36 partidas, marcou dois gols e tem contrato até o final de 2023.



O Rubro-negro pagou 49 milhões (11,8 milhões de euros) à Roma pelo atleta, mas o clube italiano ainda detém 10% de uma futura venda do meio-campista de 22 anos.