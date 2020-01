Comentarista da ESPN critica Gabigol: 'Quer ser Neymar, mas não tem o talento dele'

Rio - A atitude de Gabigol que foi ao Santos e postou uma foto com o novo treinador do Peixe não agradou a todos. Na opinião de Vitor Birner, comentarista da ESPN Brasil, o atacante tenta imitar Neymar, mas não tem a mesma qualidade.

"E como ele é amigo do Neymar, dessa turma, e as conversas deles são outras, os rolês deles são outros, ele almeja muito ser o Neymar, ser um jogador europeu em grande nível, e ele não tem futebol para isso. Então, ele deveria fazer tudo para que a imagem dele no Flamengo fosse sagrada", afirmou.

Na opinião dele, o jogador deveria ter sido mais respeitoso com o clube carioca. "Eu acho nobre e elogiável a admiração dele pelo Santos. Ainda bem que tem isso. Ele pode ter amigos no Santos, ter carinho pelo Santos, só que, neste momento, ele tem uma relação com a torcida do Flamengo", disse.