Confirmado! Estreia do Flamengo na Taça Guanabara contra o Macaé será no Maracanã

Rio - Está confirmado o local da estreia do Flamengo na temporada 2020. Após ano excepcional jogando como mandante, o Rubro-Negro vai iniciar a temporada no Maracanã ao lado de sua torcida. A partida acontece no próximo sábado, às 16h, quando enfrenta o Macaé. Os preços dos ingressos já foram divulgados.

Preços:



Norte - R$ 40 / R$ 20 meia / R$ 16 ST



Sul - R$ 36 / R$ 18 meia / R$ 14 ST



Oeste e Leste Inferior - R$ 50 / R$ 25 meia / R$ 20 ST



Leste Superior - R$ 40 / 20 meia / R$ 16 ST



Leste Mais - R$ 200 / R$ 132,50 meia / R$ 119 ST



Maracanã Mais - R$ 250 / R$ 157,50 meia / R$ 139 ST