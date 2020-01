Pedro Rocha se emociona e revela ansiedade para atuar no Maracanã: 'Contando as horas'

Rio - Contratado no final de 2019 pelo Flamengo, o atacante Pedro Rocha foi apresentado nesta segunda-feira no Ninho do Urubu. Ao lado do vice-presidente de futebol, Marcos Braz e do diretor executivo Bruno Spindel, o ex-jogador de Grêmio e Cruzeiro deu suas primeiras palavras como atleta do clube carioca. Pedro Rocha revelou ansiedade para jogar no Maracanã e disse que Jorge Jesus terá dor de cabeça para montar a equipe.

"Estou sonhando com o momento de entrar no Maracanã vestindo a camisa do Flamengo. Estou contando as horas. A gente escolhe o que o coração manda. Então, escolher o Flamengo foi muito fácil. Eu sempre acompanhei o Flamengo. Foi uma infância de muita luta para chegar e realizar esse sonho. Agora, eu quero trabalhar para manter esse sonho", disse Pedro Rocha, emocionado, que emendou:



"Penso que o nosso treinador vai quebrar a cabeça para formar este time. Estou feliz por participar por isso e poder atuar com ótimos jogadores. Eu acredito que eu possa acrescentar muita coisa. Nos jogos decisivos, eu dou o meu melhor e quero manter esse título de jogador decisivo. Estou chegando agora. Ainda não tive contato com o Mister. Vamos ver a programação para fazer a estreia na melhor hora", complementou o atacante.