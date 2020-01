Gustavo Henrique comemora primeira vez no Ninho: 'Muito feliz'

Rio - Segundo reforço anunciado para 2020, Gustavo Henrique foi ao Ninho do Urubu pela primeira vez, nesta segunda-feira. O zagueiro por volta das 13h, minutos antes da apresentação de Pedro Rocha para, assim com o atacante, realizar exames médicos e conhecer as dependências do CT do Flamengo.



Aos 26 anos e ainda sem data para ser apresentado em entrevista coletiva, Gustavo Henrique falou brevemente às redes sociais do clube.



Gustavo chega ao Fla para fazer sombra a Marí, titular no segundo semestre ao lado de Rodrigo Caio. Além da dupla campeã do Brasileirão e Libertadores em 2019, o técnico Jorge Jesus tem à disposição Thuler, Rafael Santos e Dantas como opções para a zaga neste início de ano - além de Gustavo, Natan e Noga, todos das categorias de base e disponíveis para os jogos iniciais do Carioca.



De acordo com Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente e diretor de futebol do clube, respectivamente, a decisão de usar Pedro Rocha ou Gustavo Henrique nas partidas do primeiro turno do Carioca será de Maurício Souza, técnico que comanda a equipe enquanto Jesus está de férias.