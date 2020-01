Tijuana faz oferta para comprar Berrío, Flamengo aceita, mas atacante breca por conta de salário

Rio - O Flamengo esteve muito perto de negociar Berrío com o Tijuana, do México. O time mexicano fez proposta oficial ao Rubro-Negro para contratar o atacante. A oferta agradou à diretoria carioca, que autorizou a continuidade das tratativas, mas o colombiano não gostou do salário oferecido e brecou as conversas.



Segundo apurou a reportagem com pessoas ligadas a Nestor Villarreal, agente que tentou concretizar a operação, o Flamengo viu com bons olhos a negociação pois teria a chance de recuperar parte do valor investido na contratação de Berrío. O time mexicano ofereceu uma quantia ao Rubro-Negro considerada boa pela diretoria, além de três anos de contrato ao colombiano, que não quis aceitar porque iria receber menos do que ganha atualmente no time carioca.



Orlando Berrío chegou ao Flamengo em 2017 depois de conquistar o título da Libertadores com o Atlético Nacional, da Colômbia. O Rubro-Negro desembolsou cerca de R$ 11 milhões para contratar o colombiano, mas as graves lesões atrapalhar o jogador, e ele nunca conseguiu ser titular com a camisa rubro-negra.