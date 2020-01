Braz revela expectativa por renovação de Jesus e desmente negociações por Paquetá

Rio - A segunda-feira foi marcada pela apresentação do atacante Pedro Rocha no Flamengo. O atacante conversou com a imprensa por alguns minutos e depois passou a bola para o vice de futebol, Marcos Braz. O dirigente respondeu algumas perguntas da imprensa, revelou a vontade de renovar com Jorge Jesus e desmentiu os boatos de negociação por Lucas Paquetá.



"O Flamengo já vem trabalhando na renovação do Jorge Jesus. A gente tinha possibilidade de ir até Portugal, não foi possível. A situação do Jorge é sempre prioridade, mas a gente não conseguiria ir até Portugal de maneira rápida. A gente sabia que o Jorge iria diminuir as férias, a gente entendeu que poderia fazer essa conversa aqui", disse Braz, que emendou:



“O Lucas Paquetá tem história aqui no Flamengo, atleta da Seleção Brasileira, não tem o que falar da questão esportiva dele. Mas a gente não fez nenhuma proposta ou sondagem por ele”, afirmou o cartola, desmentindo informações de veículos italianos.