Michael chega ao Rio e recebe presente de tradicional torcedor do Flamengo

Rio - O atacante Michael chegou ao Rio de Janeiro e foi recebido por torcedores do Flamengo no Aeroporto Santos Dumont. Rapidamente, ele recebeu um presente um presente de Chapolin, tradicional torcedor do Flamengo. O atacante ganhou um cartaz com os dizeres: "Michael novo craque da Nação".

O Flamengo sacramentou na última sexta-feira a contratação do jogador. O clube carioca pagará 7,5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. O contrato será de quatro anos.

O Flamengo pagará ao Goiás em três parcelas, da seguinte forma: 2,5 milhões de euros em 5 de fevereiro de 2020; 2,5 milhões de euros em 15 de julho de 2020; 2,5 milhões de euros em 25 de janeiro de 2021.

Revelação do último Brasileirão, Michael foi um dos destaques do torneio com nove gols em 35 jogos. O atacante será o terceiro reforço da equipe carioca, que já fechou com Pedro Rocha, ex-Cruzeiro, e Gustavo Henrique, do Santos.