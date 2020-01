Permanência de Gabigol no Flamengo já estaria 90% acertada

Rio - Um dos principais destaques do Flamengo na última temporada, o atacante Gabigol está mais próximo de permanecer no clube carioca. De acordo com o comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, dirigentes rubro- negros já dão o acordo com o atleta como 90% acertado.

O novo contrato deverá ter a duração de cinco temporadas. O clube carioca deverá pagar para a Interde Milão, que mantém o atleta sob contrato, cerca de 16 milhões de euros ( cerca de R$ 66,30 milhões) por 80% dos direitos.

Gabigol teve uma temporada de ouro em 2019. Autor dos dois gols na final da Libertadores, o jogador foi o maior goleador do futebol brasileiro. Ele conquistou um Carioca, um Brasileiro e uma Libertadores pelo Flamengo.