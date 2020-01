Resende recebe oferta para vender mando de campo da partida contra o Flamengo

Rio - A partida entre Resende e Flamengo, marcada para o dia 2 de fevereiro, às 18h, no Raulino de Oliveira, pela quinta rodada da Taça Guanabara, tem chance de sofrer alteração no local. Um grupo de empresários fez proposta à diretoria do Gigante do Vale para tirar o jogo de Volta Redonda e levar para fora do Rio de Janeiro.



O Resende, mandante da partida, está de olho em um lucro maior e já aceitou a oferta, que gira em torno de R$ 200 mil, independentemente do local. O Flamengo, como visitante, precisa dar a anuência e autorizar a transferência de local. Segundo apurou a reportagem com fontes ligadas à equipe resendense, o Rubro-Negro ainda não deu o aval, mas também receberá um valor (não revelado) por aceitar a mudança. Os times também não teriam custos com logísticas, como despesas com voo e, caso seja necessário, hotel.



Caso concretize, o Resende será o segundo time que terá feito este tipo de negócio na Taça Guanabara. Na última segunda, o Boavista vendeu o mando de campo da partida contra o Vasco, pela terceira rodada, no dia 25. O duelo, antes marcado para acontecer em Bacaxá, será disputada em Cariacica, em Espírito Santo.



O regulamento do Campeonato Carioca não limita números de venda de mando de campo, mas informa que a Ferj (Federação do Rio de Janeiro) e o adversário da equipe mandante precisam dar anuência à alteração de local da partida.