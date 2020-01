Lille libera, e Thiago Maia embarca nesta quarta para assinar contrato com o Flamengo

O flerte entre Flamengo e Thiago Maia está mais próximo de virar namoro. O Lille recebeu a maioria dos documentos necessários e liberou o volante para se apresentar ao Rubro-Negro. O estafe do jogador tentou passagem para esta terça-feira, mas não conseguiu a tempo. Então, o embarque ao Brasil vai acontecer nesta quarta-feira. Um dirigente da equipe francesa confirmou:

"Thiago está em Lille se preparando para ir amanhã (quarta-feira). Ele ia hoje, mas não conseguiu passagem. Já foram trocados praticamente todos os documentos. Alguns pequenos ajustes finais", resumiu o dirigente, que pediu para não se identificar.

Na mira do Flamengo desde a janela de transferência do meio de 2019, T hiago Maia voltou ao radar em dezembro, quando a reportagem do jornal O Dia noticiou o interesse do Rubro-Negro no volante . De lá para cá, as conversas evoluíram, e o estafe do jogador ainda tentou adiar a reapresentação do jogador ao Lille, marcada para o fim do último mês, mas os franceses não aceitaram.

Após dias de tratativas, o Lille aceitou emprestar Thiago Maia ao Flamengo. A proposta foi enviada no dia 8 de janeiro, conforme noticiado em primeira mão pelo O Dia . Segundo apuração da reportagem com pessoas da diretoria do time francês, clubes da Espanha, Itália e Bélgica queriam o volante, mas entenderam que o melhor destino para o jogador brasileiro seria no Rubro-Negro, principalmente por conta da influência de Jorge Jesus.

O acordo entre Flamengo e Lille na negociação por Thiago Maia prevê opção de compra ao término do empréstimo por 7 milhões de euros, cerca de 31,5 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. O salário do volante vai ser pago, de forma integral, pelo time carioca.

O vínculo de Thiago Maia com o Lille vai até junho de 2022. Para tirar o volante do Peixe, em 2017, o time francês desembolsou cerca de 14 milhões de euros, em torno de R$ 51 milhões pela cotação da época.