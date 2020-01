Antes de contratar Sidão, Figueirense fez proposta ao Flamengo para contratar o goleiro Thiago; diretoria ainda aguarda resposta

Muitos podem não lembrar, mas o goleiro Thiago ainda está no Flamengo. A diretoria já comunicou ao jogador que ele não será utilizado por Jorge Jesus nesta temporada, e o empresário do atleta, o ex-goleiro e ídolo do clube Julio Cesar, busca um novo time. Um dos interessados é o Figueirense, que fez proposta no dia 27 de dezembro e ainda aguarda uma resposta.

A reportagem entrou em contato com Felipe Gil, diretor do Figueirense. Segundo ele, a oferta por Thiago foi feita no fim de dezembro, através de Julio Cesar, mas, até o momento, o agente não retornou com a resposta.

"Fizemos proposta de empréstimo de um ano no dia 27 de dezembro, creio eu, mas até agora não recebemos a minuta de contrato. Ainda estamos aguardando a resposta e ainda temos interesse", disse Felipe Gil com exclusividade ao jornal O Dia.

O Flamengo, como de praxe, não costuma comentar negociações. O empresário de Thiago, Julio Cesar, também foi procurado, mas não atendeu as ligações. O jogador, em contato com a reportagem, disse que quem está à frente das tratativas é o seu agente.

Thiago é cria da base do Flamengo e teve chances na temporada de 2017, mas acabou marcado por falhar na final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, no Maracanã, e nunca mais se firmou no time. Em 2018, ele não teve oportunidades e, no ano passado, foi emprestado ao América-MG, mas só entrou em campo quatro vezes.

O atual vínculo de Thiago com o Flamengo vai até dezembro de 2020. Ou seja, a partir do meio do ano, ele estará livre para assinar pré-contrato com outro clube.