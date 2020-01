Berrío volta atrás, reabre negociação com o Tijuana e pode deixar o Flamengo

Rio - A negociação entre Flamengo, Tijuana e Berrío teve reviravolta. Depois de o time mexicano fazer proposta, o Rubro-Negro aceitar e o atacante brecar por conta de salário, o colombiano voltou atrás e aceitou os números oferecidos. As tratativas avançaram, e o jogador está perto de ser vendido, segundo apurou a reportagem com fontes do clube.



A oferta do Tijuana ao Flamengo gira em torno de 2 milhões de dólares, cerca de 8 milhões de reais. O tempo de contrato de Berrío com o time mexicano será de três anos, e um salário compatível ao que recebia no Rubro-Negro.



O montante é menor do que o investido em 2017, quando o Rubro-Negro desembolsou em torno de 11 milhões de reais para tirar Berrío do Atlético Nacional. Mas a diretoria entende que esse é o melhor momento para diminuir o prejuízo, já que o contrato do colombiano é até dezembro. Ou seja, a partir de agosto, ele estará liberado para assinar pré-contrato.



