Filipe Luis compara estilo de Jorge Jesus ao de Pep Guardiola e Jurgen Klopp

Rio - Contratado no meio da última temporada pelo Flamengo, Filipe Luis sanou um problema antigo na lateral-esquerda da equipe. O jogador já chegou como titular do time e foi peça fundamental na conquista do Brasileirão e Libertadores. Em entrevista a uma TV Espanhola, o jogador não poupou elogios a Jorge Jesus e comparou o treinador a Pep Guardiola e Jurgen Klopp.



"É um fenômeno. Um treinador muito mais para Barcelona do que para Atlético. Pelo estilo que tem, que é um pouco do que joga o Liverpool agora, um pouco do que jogava o Barça de Guardiola, que é pressão no campo contrário, linhas bem adiantadas para encurtar espaços e propor jogo", disse Filipe Luis.



Jesus assumiu o Flamengo na metade da temporada e levou o time ao título da Libertadores, que não acontecia desde 1981, e a conquista do Campeonato Brasileiro, que não ocorria desde 2009. O português tem contrato com o clube carioca até maio deste ano, mas os dirigentes da equipe já trabalham pela renovação do comandante.