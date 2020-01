GUSTAVO HENRIQUE REVELA APOIO DO AMIGO GABIGOL

Apresentado oficialmente como reforço do Flamengo, Gustavo Henrique esbanja alegria nos primeiros dias no Ninho do Urubu. Faminto por títulos, o zagueiro é só elogios ao Rubro-Negro e está animado para trilhar uma caminhada de sucesso no novo clube.

"Estou muito feliz. É um sonho realizado. Estou encantado com a estrutura, tudo bonito e organizado. Agora vou fazer meu trabalho. Vou buscar títulos, fazer história. Escolhi o Flamengo pelo projeto também. Temos muitas chances. Isso me motiva. Sei que a concorrência será sadia", disse Gustavo Henrique em sua primeira coletiva como jogador do Flamengo.

Titular absoluto no Santos em 2019, Gustavo, que vestirá a camisa 2, terá uma concorrência de peso na disputa pela vaga na equipe de Jorge Jesus. Rodrigo Caio e Pablo Marí caíram nas graças da torcida no ano passado. O recém-chegado sabe da qualidade da dupla, mas vai brigar para conquistar seu espaço.

"Respeito a história deles, mas vou fazer o meu melhor para ganhar a confiança do Mister. A zaga é reforçada. Vai ser uma disputa muito boa. Me dou bem com todo mundo. Venho para ajudar", avisa o zagueiro, que assinou por quatro anos e foi incentivado por Gabigol, seu companheiro nos tempos de Santos, a acertar com o Rubro-Negro.

"Gabigol me disse que eu poderia vir de olhos fechados. Já o cobrei dizendo que tem que ficar para conquistarmos títulos. Vou torcer muito. Cada um faz o melhor para a carreira. Vou torcer para que fique", conta Gustavo Henrique.

Segundo Marcos Braz, vice de futebol, a negociação com Gabigol está encaminhada e a compra do camisa 9 à Inter de Milão sairá até o fim do mês.