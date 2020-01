Rio - Tudo indica que é uma questão de tempo para Pedro ser anunciado pelo Flamengo. Após acertar a saída por empréstimo da Fiorentina por um ano, com a opção de comprar por cerca de 10 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões), o atacante foi visto embarcando acompanhado ao lado de seu empresário, Marcio Giugni, no Aeroporto de Florença rumo ao Brasil.

To voando alto! — P9 (@Pedro9oficial) January 16, 2020

Além disso, Pedro publicou no fim da tarde desta quinta, em seu perfil oficial no Twitter, a mensagem "To voando alto!", com um avião e um símbolo do Brasil, agitando os Rubro-Negros nas redes sociais. Vale lembrar que o trecho publicado se refere ao hit de sucesso do funkeiro MC Poze, que é torcedor declarado do Flamengo.