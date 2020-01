Bruno Henrique se reúne com empresário para alinhar detalhes do novo contrato com o Flamengo

Rio - Bruno Henrique dará mais um passo nesta quinta-feira para poder renovar o seu contrato com o Flamengo. Nesta noite, em Lagoa Santa, em Minas Gerais, onde curte as férias, o atacante vai se reunir com seus agentes, Denis Ricardo e Wellington Paulo, para acertar os últimos detalhes do novo vínculo com o Rubro-Negro, como metas que serão inseridas e atualizadas para o novo compromisso. A intenção é o jogador dar o aceite para depois passar o que foi combinado para o papel.



O novo contrato de Bruno Henrique com o Flamengo vai ser válido por quatro temporadas (até dezembro de 2023), terá reajuste salarial e aumento da multa rescisória. A atual está em torno de € 28 milhões, cerca de R$ 126 milhões. A tendência é que o atacante assine o novo vínculo depois que retornar das férias.



Enquanto negociava a renovação de contrato com o Flamengo, Bruno Henrique foi procurado por clubes da Ásia e da Europa, mas todos de "baixo escalão". O jogador e seu estafe entendem que não valeria sentar para dar prosseguimento às conversas por entenderem que não valem o risco, já que o momento do camisa 27 no Rubro-Negro carioca é o melhor da carreira.



Bruno Henrique tem 29 anos e chegou ao Flamengo em janeiro do ano passado. Em sua primeira temporada pelo clube, o atacante fez 35 gols em 62 jogos e terminou o ano como vice-artilheiro da equipe.



O Flamengo desembolsou "apenas" R$ 23 milhões para tirar Bruno Henrique do Santos, além de emprestar Jean Lucas, que acabou sendo vendido ao Lyon meses depois.