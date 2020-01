Flamengo não chega a acordo com a Globo e estreia no Carioca não terá TV

Rio - Flamengo e Grupo Globo não chegaram a um acordo pelos direitos de transmissão do Campeonato Carioca 2020. Por conta disso, a estreia do Rubro-Negro na competição, contra o Macaé, no próximo sábado, no Maracanã, não terá transmissão da TV.

De acordo com o portal "Observatório da Televisão", o Rubro-Negro acredita que acertar contrato com a Globo seria prestigiar um torneio que o clube acredita não ser mais relevante para o futebol brasileiro.

A emissora carioca chegou a fazer várias propostas ao Flamengo, que as recusou. Vale lembrar que o Rubro-Negro jogará a Taça Guanabara com sua equipe sub-20, além dos reforços que chegaram.