Gabigol a detalhes da permanência

Depois de acertar com Pedro, Michael, Gustavo Henrique e Pedro Rocha, o Flamengo concentra os esforços na tentativa de manter Gabigol no elenco em 2020. O acordo salarial com o jogador já está bem encaminhado, e o clube ajusta os últimos detalhes para finalizar a compra do atacante à Inter de Milão.

O jornalista italiano Marco Barzaghi noticia como certo o acordo entre Flamengo e Inter de Milão. Segundo ele, o Rubro-Negro pagaria 20 milhões de euros (R$ 92,9 milhões) pela compra do atacante, e o clube italiano ainda teria direito a 20% do valor de uma futura venda de Gabigol.

A diretoria do Flamengo, porém, nega o acerto com a Inter de Milão. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, afirma que os negócios têm avançado e faltam alguns detalhes para garantir a permanência do artilheiro da Libertadores e do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Salário mais alto do elenco em 2019, Gabigol deve receber ainda mais com a assinatura do novo contrato, caso a sua permanência seja confirmada. O desempenho na reta final da última temporada foi determinante na valorização do jogador.

CONCORRÊNCIA MAIOR

Uma das carências identificadas por Jorge Jesus em sua chegada ao Flamengo era justamente um centroavante para fazer sombra a Gabigol. O Flamengo chegou a negociar com Balotelli, mas as tratativas não avançaram. Com a chegada de Pedro, emprestado, pela Fiorentina, o camisa 9 ganha um forte concorrente na disputa por uma vaga no time titular.