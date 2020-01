Dirigente do Flamengo confirma cláusula que permite saída de Rafinha para a Europa

Rio - O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, confirmou, durante a festa de lançamento do Campeonato Carioca, na última quinta-feira, a existência de uma cláusula contratual que permite a saída do lateral Rafinha para o exterior. No entanto, o dirigente acredita que é pouco provável a saída do lateral da Gávea.

"O Rafinha tem contrato em vigência, existe uma cláusula que permite ele sair para o exterior agora. Ele era um atleta de 14 anos de Alemanha, e nada mais plausível do que oferecer uma segurança para o atleta, de que se ele não tivesse uma adaptação, se ele não tivesse satisfeito, ele pudesse retornar. Existe de fato essa cláusula, mas pouco provável de ele exercer. A gente tem uma excelente relação, é um atleta campeão. Vou esperar ele voltar para tratar qualquer coisa sobre o assunto", declarou à Fox Sports.



Apesar do longo tempo de Europa, Rafinha se adaptou bem ao Brasil e ao Flamengo, onde foi peça fundamental nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores. O jogador tem contrato até o fim de 2021.