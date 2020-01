Treinador do Lille confirma ida de Thiago Maia ao Flamengo: 'Deve recuperar a confiança e alegria'

Rio - O Flamengo está muito perto de anunciar a contratação do volante Thiago Maia. Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, o treinador do Lille, Christophe Galtier confirmou a ida para o Flamengo e desejou boa sorte ao brasileiro.

"Estou contente por ele (Thiago Maia). Eu o desejo boa sorte, porque ele é um jogador muito profissional, muito sério. Ele deve recuperar a sua confiança e a sua alegria. Nós vamos acompanhá-lo com bastante atenção, porque ele nos pertence", declarou o treinador.

Apesar de pertencer ao clube francês, o Flamengo não terá problemas para contratar Thiago Maia após o período de empréstimo, já que no contrato haverá uma cláusula com valor fixado em R$ 30 milhões para a compra de 50% de direito do atleta.

Nesta sexta-feira, o atacante Pedro chegou ao Brasil para assinar com o clube carioca. Além dos dois reforços, o Flamengo ainda acertou as contratações de Pedro Rocha, Gustavo Henrique e Michael.