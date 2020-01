Presidente do Flamengo é otimista ao falar sobre permanência de Gabigol e Jorge Jesus

Rio - Pedro Rocha, Gustavo Henrique, Michael, Pedro, Thiago Maia... Confirmados os reforços do Flamengo até agora, o clube se volta para a renovação de grandes nomes como Gabriel Barbosa e Jorge Jesus. Em entrevista a 'ESPN', o presidente do clube, Rodolfo Landim, afirmou que está otimista pela permanência do atacante de 23 anos.



"O processo é lento, gradual. Você precisa ser paciente, mas acredito em um final feliz para ambos. Não é segredo que nós o tratamos para que finalmente possa ser comprado e ficar aqui por um longo tempo", disse Landim sobre as tratativas por Gabigol. O mandatário também comentou sobre a situação do técnico português.



“A vontade do Flamengo é que o Jorge Jesus fique por muito tempo, a mais que o contrato dele até maio.”, encerrou o presidente do Rubro-negro.