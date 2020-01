Reforços do Flamengo serão apresentados em partida contra o Macaé

Rio - Dois reforços do Flamengo vão sentir o gostinho de entrar em campo diante da Nação. O zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Pedro Rocha vão ser apresentados à torcida rubro-negra antes da partida contra o Macaé, neste sábado, às 16h, no Maracanã. A dupla, no entanto, não vai entrar em campo na estreia do clube da Gávea no Campeonato Carioca. A equipe Sub-20 comandada por Maurício Souza vai disputar as primeiras rodadas da competição, enquanto o elenco principal segue de férias.



Gustavo Henrique, de 26 anos, foi apresentado na última quarta-feira, após oito anos no Santos e terá o desafio de disputar espaço com Rodrigo Caio e Pablo Marí, dupla titular e campeã brasileira e da Libertadores, no ano passado.



"Escolhi o Flamengo pelo projeto de buscar os títulos, pela estrutura e pelo elenco que tem. Isso foi o que mais me motivou. Sei da concorrência, será uma disputa sadia, respeitando o próximo, mas buscando o meu espaço e sendo leal com todos, como sempre fui", disse o zagueiro na apresentação.



Aos 25 anos, Pedro Rocha atuou pelo Cruzeiro, na temporada passada. Ele chega por empréstimo até dezembro de 2020, com opção de compra fixado junto ao Spartak Moscow. O clube da Rússia desembolsou 12 milhões de euros pelo atacante em julho de 2017. A presença do atacante aumenta a concorrência no setor ofensivo rubro-negro. Pelo lado esquerdo, Jorge Jesus traz de 2019 opções como Arrascaeta, Bruno Henrique e Vitinho.



"Estou sonhando com esse momento de chegar e entrar no Maracanã vestindo a camisa do Flamengo. Emoção muito grande. Estou contando as horas para esse momento", disse Pedro Rocha, na coletiva de apresentação.



O Flamengo inicia a temporada de 2020, neste sábado, contra o Macaé. Neste turno do Carioca, o Rubro-Negro não terá os principais nomes do elenco campeão brasileiro e da Libertadores e será representado pelos Garotos do Ninho.