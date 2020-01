Flamengo e Fortaleza retomam negociação, e Luiz Henrique deve ir para o Tricolor em fevereiro

O Flamengo e o Fortaleza retomaram as negociações por Luiz Henrique. Depois de acertar a contratação do meia de forma definitiva, o Tricolor desistiu após um pedido do Rubro-Negro: liberar o jogador após o Carioca. A solicitação não agradou à diretoria do Leão, que, naquele momento, desistiu do jogador. Porém, dias depois, as conversas entre os clubes voltaram a acontecer, e a tendência é que o jovem de 20 anos se transfira em fevereiro.

Outro pedido do Flamengo que não caiu bem no Fortaleza foi a cláusula em contrato não permitindo que Luiz Henrique encare o Rubro-Negro na temporada 2020. Como a ida do meia seria de forma definitiva, a diretoria tricolor não gostou do pedido.

A ida de Luiz Henrique para o Fortaleza foi fechada no dia 5 de janeiro, e o meia assinaria contrato válido até dezembro de 2021 nesta semana. O acordo previa que o Tricolor iria adquirir 60% dos direitos econômicos do jogador, sem custos, e o Flamengo iria manter 40% para uma venda futura.

Chances de ser titular:

Luiz Henrique tem a confiança do técnico Mauricio Souza e pode ser titular na estreia do Flamengo na temporada, neste sábado, às 16h, no Maracanã, contra o Macaé. No treino desta sexta-feira, o últimos antes da partida, o meia foi escalado no time principal: Gabriel Batista; Matheuzinho, Matheus Dantas, Rafael Santos e Ramon; Hugo Moura, Vinicius Souza e Luiz Henrique; Yuri César, Lucas Silva e Vitor Gabriel.