Mauro Cezar afirma que Flamengo não tem obrigação de fechar com a Globo

Rio - Após algumas negociações, Flamengo e Rede Globo não se acertaram em relação aos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Na opinião do comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, o clube carioca não tem obrigação de aceitar a oferta da emissora.

"Há décadas a Globo, que de tempos para cá adotou a palavra “grupo” para se referir ao conglomerado de comunicação da família Marinho; transmite tudo no futebol brasileiro. Concorrentes tentaram tirar dela tal condição, em geral sem sucesso. Estaria pedindo dinheiro demais, se considerando muito superior a outros clubes etc. Soberba? Talvez. Mas é direito do Flamengo, do Atlhetico, de qualquer clube vender pelo valor que achar melhor", afirmou.

Com isso, os primeiros jogos do Flamengo no Carioca não vão ter transmissão. Ainda há a possibilidade de um acordo entre o clube e a emissora de televisão.