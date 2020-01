Clube mexicano desiste e por ora Piris da Motta permanece no Flamengo

Rio - Ventilado como possível reforço do América do México, o volante paraguaio Piris da Motta irá permanecer no Flamengo. O clube mexicano acabou fechando com um outro jogador para a posição e o jogador, de 25 anos, vai continuar no clube carioca.

A possibilidade de saída do jogador foi ventilada a partir do momento em que o Flamengo fechou com o volante Thiago Maia. Com isso, o paraguaio, que é o reserva imediato de Willian Arão, perderia ainda mais espaço no elenco rubro-negro.

O jogador chegou ao Flamengo na temporada de 2018. Piris da Motta nunca conquistou os corações dos torcedores do clube carioca, mas fez parte do elenco campeão carioca, da Libertadores e do Brasileio no ano passado.