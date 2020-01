Pedro passa por primeira bateria de exames e anúncio pelo Flamengo fica mais próximo

Rio - O atacante Pedro está mais perto de ser anunciado como reforço do Flamengo. Ele foi aprovado na primeira bateria de exames para assinar com o clube carioca. O atacante fará mais testes para poder, enfim, acertar o vínculo de empréstimo com o Rubro-Negro.

O centroavante chegará ao clube cedido por empréstimo pela Fiorentina até o fim de 2020, sendo que o valor dos seus direitos econômicos deverão ser fixados pelo time italiano.



Agora de volta ao Brasil, Pedro teve uma curta passagem pelo futebol italiano. O centroavante foi vendido pelo Fluminense para a Fiorentina no início do segundo semestre do ano passado. Pelo clube de Florença, disputou apenas quatro jogos e não marcou nenhuma vez.



O atacante, de 22 anos, já havia despertado o interesse do Flamengo antes, durante a temporada 2019, mas o Fluminense optou por vendê-lo para a Fiorentina. Agora, ele deverá reforçar o clube carioca, que também está em negociações para manter Gabigol,